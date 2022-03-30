美達預計4月下旬上櫃 法人估今年營收增逾2成

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（中央社記者張建中新竹30日電）半導體測試設備廠美達科技預計4月下旬掛牌上櫃，法人預期，受惠測試設備市場持續成長，美達今年業績可望成長逾2成水準。

美達科技成立於2002年5月10日，目前資本額為新台幣3.52億元，總公司位於新北市中和區，2003年成立新竹辦公室，2004年成立大陸子公司美華達科技，就近負責當地客戶銷售服務與技術服務。

美達科技主要產品線為混合信號及影像感測器測試儀器，其中，混合信號產品可應用於5G通訊、WiFi 6、電源管理晶片及功率放大器等測試。影像感測器產品則應用於3D感測測試。

受惠5G、高速運算及人工智慧需求帶動半導體廠擴建潮，連帶刺激測試設備需求成漲，美達科技去年總營收攀高至4.53億元，年增33.3%，稅後淨利1.55億元，年增30.5%，每股純益4.4元。

美達科技今年前2月營收6380萬元，較去年同期略減0.61%，法人預期，在半導體測試設備需求持續成長下，美達科技今年業績可望再成長2成以上水準。（編輯：楊凱翔）1110330