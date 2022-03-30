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供應鏈移轉效應 國銀對越南曝險連7季上升

2022/3/30 18:37
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（中央社記者謝方娪台北30日電）中美貿易戰掀起供應鏈移轉效應，國銀在越南資金拆存、放款同步增加，截至2021年第4季為止，國銀對越南曝險已連7季上揚，續居國銀第9大曝險國。

中央銀行今天公布本國銀行國家風險最新統計，截至2021年12月底，國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權（直接風險）餘額為5222億美元，季增1.94%，續創新高，主要為對銀行債權增加所致。

觀察主要曝險國家，美國已連26季蟬聯國銀最大曝險國，不過金額季減0.47%，呈微幅滑落；而後依序為中國、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、新加坡、開曼群島、越南及英國，合計曝險達3875億美元，占直接交易對手基礎外國債權總餘額的74.22%。

觀察國銀前10大曝險國，2021年第4季曝險變化較大的國家包含對越南曝險季增12.75%、對新加坡曝險季增12.11%。

越南在2021年第1季首度擠入國銀前10大曝險國行列，2021年第3季再擠下英國、成為國銀第9大曝險國，2021年第4季國銀對越南資金拆存和放款同步增加，帶動曝險金額連7季上揚，續居國銀第9大曝險國。

國銀2021年第4季前10大曝險國排名大致沒有變化，僅新加坡曝險季增12.11%後，擠下開曼群島、躍居國銀第7大曝險國。

另截至2021年12月底，國銀依保證人基礎統計的外國債權（最終風險）淨額為5026億美元，季增2.27%。（編輯：楊蘭軒）1110330

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