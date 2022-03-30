基士德：節能產品占營收4成 去年每股賺6.3元

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（中央社記者潘智義台北30日電）環保設備廠基士德-KY發言人吳武雄今天在證交所線上法人說明會表示，節能產品約占營收40%，看好節能減碳市場；基士德KY去年每股稅後純益6.3元，每股配息4.5元。

吳武雄說明，目前營運聚焦於環保水處理市場，未來將持續在環境、社會、ESG（環境、社會、公司治理）領域內進行投資，以實現多角化經營的目的，貫徹以智能為手段壯大公司的發展的策略。

他指出，透過機械節能、流程節能、管理節能，或智慧節能方式，都能幫客戶達成節能減碳任務，有些曝氣系統改進方式甚至可節能降耗67%。

另外，透過智慧節能方式，可依現場水質好壞狀況判斷，達到有效節能目標，另外也推出環保水性漆，可避免一般油漆對環境釋放污染物質。

基士德去年在台銷貨大幅成長，他解釋，主因轉投資裕山環境對營收及獲利均有所助益；並將設立越南子公司及新增中國轉投資。越南去年受疫情影響，經濟成長率不及3%，但除去年以外的各年度經濟成長率多在6%以上，人均收入在過去10年成長逾3倍。

基士德引述統計越南目前參加17項自由貿易協定（FTA），見證越南的發展潛力，基士德在越南投資將從設備銷售及技術服務出發，積極整合代理商在當地業務，資本額為100萬美元。

為順應中國產業趨勢及追求可持續發展，基士德將透過重要子公司川源中國新增轉投資設立新公司，新公司初期經營以污泥乾化業務為主，未來將聚焦低碳節能產品技術，推動能源轉型與管理等相關業務，資本額為人民幣1000萬元。

基士德在台灣公司的投資已見成效，其中轉投資裕山環境在高雄五輕的標案順利進行中，2022年可望對獲利有所助益。（編輯：黃國倫）1110330