台電、中油多管齊下 助攻2050淨零達標

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（中央社記者曾智怡台北30日電）台灣2050淨零碳排路徑規劃，油電等國營事業扮要角，台電將透過氫氨混燒達成火力發電低碳化，同時因應再生能源占比提升，加大儲能、輸電線路布建；中油則會開發負碳、電池材料技術，甚至投入氫能發展，多管齊下達成零碳目標。

國發會今天公布台灣2050淨零碳排路徑圖，台電表示，短中期會發展氫氨混燒技術，達火力發電低碳化目標，目前已敲定興達、林口電廠進行氫氨混燒示範；長期則會在技術成熟、價格可行之下，透過購買氫設備等方式，逐步擴大混燒比例，「這是動態過程」，根據當下技術發展調整比例、滾動檢討。

再生能源部分，台電指出，隨光電、風電裝置容量持續增加，不穩定性隨之提高，需利用儲能控制供需平衡，因此儲能投資很關鍵，業者也很有興趣。值得注意的是，儲能進度比光電更順利，因土地需求較小，一個貨櫃就可達1MW儲能量，投資門檻、困難度相對低，推升電力交易平台申請量。

於此同時，台電也會強化需求端負載管理，包含費率方案的增加或者需量反應，以及用戶端電能使用控制。

再生能源預計在2050年突破6成，衍生饋線是否充足問題，對此，台電表示，因應趨勢擴大電網建設，近年工作量都是「爆量增加」，投資費用也持續增加，會配合相關部會土地規劃、離岸風電案場等布建輸電線路，「看需求在哪，電網就做到哪裡」。

作為賣油大戶的中油則持續以「提高能源效率」方向走，中油舉例，煉油廠現已全部建置廢棄回收再利用系統，有效降低每一單位產品能耗；中長期開發負碳排相關技術，例如發展碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）技術，寄望台灣近海海床構造特殊性，現已有碳封存先導型計畫進行中。

隨著電動車普及，中油持續布建電動汽機車充換電站，同時積極研發電池材料技術，包含設置軟碳製程工場、鈦酸鋰（LTO）工廠等，預期114年前陸續到位，並以「智慧綠能加油站」作為研究成果試驗場地，目前已完成4座，從而檢視未來低碳商業模式可能走向，包含切入儲電新事業。

中油也將投入氫能發展，中油指出，全世界氫能技術尚在萌芽階段，預計建置移動式加氫示範站，並視各產業未來對氫能需求，規劃與建置氫氣進口設施，未來或許有機會和液化天然氣一樣，以液態形式進口。

且由於自身煉油廠加氫脫硫緣故，氫氣總量製程占比大，有潛力朝產製綠氫目標邁進。

根據2050淨零碳路徑規劃，2040年電動車、電動機車市售比達100%；2050年再生能源發電占比超過60%、氫氣9至12%、火力搭配CCUS技術20至27%、抽蓄水力1%。（編輯：楊凱翔）1110330