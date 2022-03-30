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美公債殖利率走揚 壽險業2月底淨值蒸發逾千億

2022/3/30 20:26
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（中央社記者謝方娪台北30日電）受到美國10年期和30年期公債殖利率上揚影響，壽險業持有債券部位評價利益縮水，截至今年2月底為止，壽險業淨值僅剩新台幣2兆2406億元，年減1083億元。

金管會今天公布保險業稅前損益及避險概況，今年前2月保險業稅前獲利僅982億元，較去年同期減少231億元、減幅達19%，主要為壽險業獲利年減21.2%、僅剩924億元所致，產險業獲利仍達58億元，逆勢年增45%。

今年前2月新台幣兌美元貶值1.2%，在完全不避險之下，壽險業出現1475億元兌換利益，壽險業順勢提存315億元外匯價格變動準備金，頗有晴天存糧的意味，經過避險後，今年前2月壽險業仍有39億元匯兌利益。

不過即使匯兌壓力大幅下降，前2月壽險業稅前淨利仍衰退逾2成，金管會官員指出，主要是資本市場波動下，壽險業淨投資損益減少，不過產險業財務投資淨利益及業務承保淨利益仍雙雙增加，因此產險業獲利較去年同期大增45%。

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資本市場波動同樣影響保險業淨值表現，截至今年2月底，保險業淨值僅剩2兆3983億元，年減981億元、減幅3.9%，其中壽險業淨值2兆2406億元，年減逾千億、減幅達4.6%，產險業淨值1577億元，則年增6.9%。

官員說，壽險業認列在其他綜合損益（FVOCI）項下的股票部位評價利益相較去年同期上升，不過美國10年期及30年期公債殖利率走揚，導致壽險業認列在其他綜合損益項下的債券部位出現評價損失，拖累壽險業淨值較去年同期下滑逾千億元。（編輯：潘羿菁）1110330

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