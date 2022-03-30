法人：俄烏戰爭停火有望 中小型股可望領漲

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）三大法人買超近新台幣300億元，推升台股今天強彈191.9點，重返17700點關卡，法人表示，一旦戰爭影響退去，金融市場重回經濟基本面，多頭再掌兵符，中小型股領頭向前衝。

俄烏戰事傳出停火談判，全球股市上演歡慶行情，台股今天在電金雙主軸領軍下開高走高，終場勁揚191.9點，收在17740.56點，成交值新台幣2973.14億元。

保德信指出，一旦戰爭影響退去，金融市場重回經濟基本面，具有較低外部風險衝擊、內需營運優勢、面對供應鏈短缺更具彈性的全球中小型類股，在獲利與營收兩大成長動能激勵下，有望領銜重返多頭軌道，且漲幅可望超越大型股。

PGIM保德信全球中小基金經理人王翔慧分析，根據歷史統計，在升息、通膨、成長共伴的時期，中小型股往往能創造優於大型股的報酬表現，目前市場預估2022年中小型股不論在獲利與銷售成長幅度，都能跑贏大型股，其中，小型股今年的獲利成長預期高達16.2%，中型股也有望繳出10.9%的雙位數表現，相較之下，大型股雖然也有成長，但幅度僅8.8%。（編輯：楊凱翔）1110330