2050綠能占比拚6成 工商團體：理想與現實總有落差

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（中央社記者曾智怡台北30日電）國發會今天公布2050淨零碳排路徑圖，工商團體一致認為，「理想跟現實之間總會有落差」，再生能源占比要達6成是很大壓力，若規劃不夠妥適，導致缺電疑慮加劇，以出口為導向的台灣恐失去國際市場。

根據國發會淨零路徑規劃，再生能源須在2050年達到至少60%，商總理事長許舒博表示，「理想跟現實之間總會有落差」，包含實際風場開發過程不盡順遂，或者台灣土地可用作光電面積有限，「不可能把所有農地拿去發電，將來還有糧食危機」，仍須維持基本耕地範圍。

因此，許舒博認為，再生能源占比達60%「有很大壓力」，也須各種配套，包含儲能設備布建，否則無法因應未來電力需求；建築部分也是，未來各大樓建築屋頂廣設太陽光電，但依舊需搭配儲能設備，當台電跳電，即可馬上啟動供應大樓急用，不過目前真正僅約1%屋頂有設置光電。

有關產業擔憂部分，許舒博提到，台灣是否完全剔除核能，或者將其視為緊急用電，力保供電穩定，都是產業界擔憂部分，他並強調，產業界非常關注配套如何精進落實。

工總常務理事則表示，對於政府推動目標給予尊重，但實際上在台灣落實有很大困難，就像日本綠能努力多年，也重啟核電，且觀察兩國地形相向，建議借鏡參考日本綠色能源發展目標與循環經濟等做法。

展望未來幾年用電情況，工總常務理事認為，包含綠電在內電源開發，將無法趕上整體用電需求，畢竟外銷產業多為高用電，包含晶圓廠、自動化設備、煉鋼廠、金屬工業等，用電需求連年增加，加上家庭用電逐步電氣化，且還為加計未來電動車用電需求，實難確保電力穩定。

淨零路徑預算部分，政府目前規劃至2030年前投入近新台幣9000億元，其中包含既有規劃1200億元、新增3200億元，和國營事業4400億元。

工商協進會理事長林伯豐認為，現在中油、台電都處於虧損狀態，「生存都有問題」，俄烏戰爭開打至今能源價格飆升，天然氣用量又增加，已自身難保，難有額外資金投入減碳目標，呼籲整體預算來源應更明確，且政府應投入更高比例預算。

他也強調，政府須重新評估整體能源政策，達到合理電價、穩定供電，否則現行規劃無法與國際配合，投資環境恐惡化，台灣終將失去國際市場。（編輯：楊凱翔）1110330