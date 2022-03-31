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美科技股下挫 法人：台股短期可能箱型整理

2022/3/31 08:11
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（中央社記者張建中台北31日電）美股震盪收低，科技股那斯達克指數下挫1.21%，費城半導體指數挫跌3.23%。法人表示，俄烏戰事及美國升息、縮表等變數尚未解除，預期短期可能維持箱型整理格局。

俄羅斯與烏克蘭和平談判未有突破跡象，影響美股收跌，道瓊工業指數下跌65.38點，跌幅0.19%；標準普爾指數下挫29.15點，跌幅0.63%；那斯達克指數下跌177.37點，跌幅1.21%；費城半導體指數下滑116.96點，跌幅3.23%。

國內外產業訊息方面，國發會公布台灣2050淨零碳排路徑圖，2040年電動車、電動機車市售比達100%，力拚2050年再生能源發電占比超過60%；政府目前規劃至2030年前投入預算近新台幣9000億元。

上海市近期採取分區封控措施，台積電董事長劉德音表示，手機、電腦與電視需求已受影響，不過台積電上海廠依然維持運作，資本支出與展望不變。

陽明海運認為，2022年船公司仍站在有利一方，船舶供不應求，隨著新船陸續交付，2023供給可能將大於需求，但仍取決疫情、塞港有無改善及2023年上路的環保新規等因素影響。

法人表示，俄烏情勢多變，美國升息、縮表也將持續影響國際股市和台股，預期台股短期可能維持箱型整理走勢。（編輯：張均懋）1110331

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