更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天
首頁 / 產經
淨零碳排
新聞專題
淨零碳排2/24

2050再生能源占比逾60% 曾文生：是挑戰非困境

2022/3/31 10:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北31日電）國發會昨天公布2050淨零碳排路徑圖，外界關注再生能源占比拚60%恐難達標，經濟部次長曾文生今天表示，台灣的目標和韓國相當、比日本稍高，強調「這叫挑戰不叫困境」，重點工作包含電網開發、儲能、智慧調度等。

曾文生今天赴立法院，針對「強化電網千億預算計畫」進行報告並備質詢。

曾文生會前接受媒體訪問時表示，要達成目標，未來台灣能源使用、產業結構都會做相應調整；關於再生能源占比60%至70%，根據國際能源署（IEA）估計，全世界目標是90%，但因東亞國家為製造業大國，用電量相對高，台灣的60%至70%目標和韓國相當、比日本稍高，目標必須達成。

曾文生表示，媒體報導淨零路徑有挑戰要面對，「我特別要說這叫『挑戰』不叫『困境』，要做這麼大比例從來都有非常多挑戰要克服」，包含電網要加速開發，同時搭配儲能，並讓饋線效率提高，這與業者溝通過，大家也都同意方向。

他指出，至於管理部分更是重要工作，台灣電網密集度相對高，要建構電網韌性，除供電量以外，供電品質也是電網要負擔的工作，包含進行電網疏散；此外，還有和使用者協調、儲能建設、智慧調度應用等。

以智慧調度為例，截至目前，已有65%以上用電被智慧電表所覆蓋，相關工作會持續推動；他並強調，全世界都用同樣標準，台灣產業競爭力就不會低過別人，經過努力，台灣電力將更強韌、產業會更有競爭力。

媒體詢問淨零碳排路徑預算，國營事業虧損恐無法負擔，曾文生回應，國營事業負擔的4000多億，和淨零碳排是兩件事，那是國際能源價格波動問題。

根據2050淨零碳排路徑圖，2050年再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。（編輯：張均懋）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀