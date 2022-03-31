2050再生能源占比逾60% 曾文生：是挑戰非困境

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（中央社記者曾智怡台北31日電）國發會昨天公布2050淨零碳排路徑圖，外界關注再生能源占比拚60%恐難達標，經濟部次長曾文生今天表示，台灣的目標和韓國相當、比日本稍高，強調「這叫挑戰不叫困境」，重點工作包含電網開發、儲能、智慧調度等。

曾文生今天赴立法院，針對「強化電網千億預算計畫」進行報告並備質詢。

曾文生會前接受媒體訪問時表示，要達成目標，未來台灣能源使用、產業結構都會做相應調整；關於再生能源占比60%至70%，根據國際能源署（IEA）估計，全世界目標是90%，但因東亞國家為製造業大國，用電量相對高，台灣的60%至70%目標和韓國相當、比日本稍高，目標必須達成。

曾文生表示，媒體報導淨零路徑有挑戰要面對，「我特別要說這叫『挑戰』不叫『困境』，要做這麼大比例從來都有非常多挑戰要克服」，包含電網要加速開發，同時搭配儲能，並讓饋線效率提高，這與業者溝通過，大家也都同意方向。

他指出，至於管理部分更是重要工作，台灣電網密集度相對高，要建構電網韌性，除供電量以外，供電品質也是電網要負擔的工作，包含進行電網疏散；此外，還有和使用者協調、儲能建設、智慧調度應用等。

以智慧調度為例，截至目前，已有65%以上用電被智慧電表所覆蓋，相關工作會持續推動；他並強調，全世界都用同樣標準，台灣產業競爭力就不會低過別人，經過努力，台灣電力將更強韌、產業會更有競爭力。

媒體詢問淨零碳排路徑預算，國營事業虧損恐無法負擔，曾文生回應，國營事業負擔的4000多億，和淨零碳排是兩件事，那是國際能源價格波動問題。

根據2050淨零碳排路徑圖，2050年再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。（編輯：張均懋）1110331