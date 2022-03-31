更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電3/300

台積電攜手設備商開發智能系統 列測試機台標準設計

2022/3/31 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）台積電實踐綠色製造，攜手設備供應商開發智能壓縮乾燥空氣流量控制系統，預計第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並列為新建封測廠測試機台標準設計。

隨著半導體製程快速演進，使測試需求持續增加，為提升機台運作與智能壓縮乾燥空氣（CDA）使用效率，台積電測試營運處於民國109年第3季啟動智能CDA流量控制系統開發專案。

台積電表示，與設備供應商合作改造測試機台管路、控制閥件及控制軟體系統，透過擷取機台參數，可依據測試環境需求自動控制CDA流量開關，非低溫測試環境時即關閉控制閥，達到有效節省CDA用量與電力的效益。

台積電指出，目前已導入先進封測廠針測機，估計每年減少碳排放量4473公噸，省電891萬度，預計第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並將智能CDA流量控制系統列為新建先進封測廠測試機台標準設計。

台積電預估，至115年可年省4000萬度電，減碳2萬80公噸，相當於52座大安森林公園1年的二氧化碳吸附量；並計劃擴大智能CDA流量控制系統應用領域，擴大節能效益。（編輯：趙蔚蘭）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀