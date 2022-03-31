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台股震盪收跌47點失守17700點 首季下挫525點

2022/3/31 14:13（3/31 14:20 更新）
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台股31日收在17693.47點，下跌47.09點。（中央社檔案照片）
台股31日收在17693.47點，下跌47.09點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北31日電）台股今天量縮呈現百點內狹幅震盪，受電子股走弱影響，終場失守17700點，收在17693.47點，下跌47.09點。台股3月小漲41.29點，累計今年第1季下挫達525.37點。

台股金融股今天相對強勢，類股指數上揚0.95%，不過電子股弱勢，終場指數收在17693.47點，下跌47.09點，跌幅約0.27%，成交值新台幣2270.5億元。

台積電董事長劉德音表示，上海因疫情升溫採取分區封控措施，已影響手機等需求，引發市場對科技產業前景疑慮升高。

儘管劉德音強調，台積電技術競爭強，資本支出與營運展望不變，但台積電股價今天仍震盪收低，以597元作收，下跌3元；聯電及聯發科等也紛紛走跌，整體電子類股指數收跌0.5%。

國發會昨天公布台灣2050淨零碳排路徑圖，2040年電動車、電動機車市售比達100%，力拚2050年再生能源發電占比超過60%，激勵和大、安集、上緯投控及大亞等電動車及綠能概念股股價走揚。

此外，國內疫情持續延燒，康那香、毛寶、恆大等防疫概念股股價表現相對強勢。

分析師王兆立表示，包括俄烏戰爭、美國升息、縮表等變數尚未解除，台股上檔反壓沉重，預期短期將維持箱型整理走勢。（編輯：張良知）1110331

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