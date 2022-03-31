國銀香港聯貸案踩雷 逾放金額單月大增62億

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（中央社記者謝方娪台北31日電）一家本國銀行香港分行參與聯貸案踩雷，使今年2月國銀逾期放款金額單月大增新台幣62億元，逾放比月增0.02個百分點、上升至0.18%；不過該貸款戶3月已正常繳息，國銀3月逾放金額可望下降。

金管會統計，截至今年2月底，國銀放款總餘額達34兆3411億元，月增1324億元；另因春節後資金大量回存及企業大戶進行資金調度，國銀存款總餘額達49兆597億元，月增4395億元。

因存款水位大增，國銀存放比下滑至70%，雖仍守住7成大關，但也顯示國銀存放比僅在1月短暫回升，2月又再度呈現下滑。

從國銀放款品質觀察，截至今年2月底，國銀逾期放款金額達626億元，單月大增62億元，相當1成增幅，逾放比月增0.02個百分點，上升至0.18％；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率轉下滑至730.92％，月減79.94個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉表示，國銀逾放金額攀升，主因有一家銀行香港分行和OBU分行（國際金融業務分行）參與一起聯貸案，不過貸款的香港企業積欠本息達3個月，使該家銀行2月逾放金額增加近50億元。

林志吉說，主辦該起聯貸案的國際銀行已指派接管人處分相關擔保品，參與聯貸案的國銀將配合主辦行採取一致性行動；就目前所知，該家貸款的香港企業3月已正常繳息，預估國銀逾放情形在2月飆升後，3月數據會大幅降低。

此外，今年前2月國銀新增放款合計已達6660億元，林志吉表示，銀行放款持續穩健成長，顯示整體經濟環境良好，政府和民間部門仍有相對應的資金需求。

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單看國銀2月新增放款為1324億元，以對象別而言，為個人放款增加579億元、民營企業放款增加527億元較高；若從放款用途觀察，購置不動產仍占最大宗，單月新增放款826億元，再來為周轉金新增422億元。

2月新增放款前3大銀行分別為合庫銀增加366億元、永豐銀增加345億元、彰銀增加195億元；新增存款前3大銀行依序為中信銀增加522億元、玉山銀增加502億元、一銀增加446億元。（編輯：楊蘭軒）1110331