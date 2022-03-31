投資淨收益縮水 國銀前2月獲利創近5年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）儘管利息淨收益和手續費收入雙雙成長，但因投資市場波動加劇，國銀前2月投資淨收益年減新台幣61億元，拖累整體國銀前2月稅前盈餘年減0.3%、掉至575.4億元，為近5年同期新低。

金管會今天公布本國銀行今年前2月稅前盈餘概況，整體國銀前2月稅前淨利575.4億元，年減0.3%；細看國銀4大獲利結構，國內總分行獲利為373.7億元，相比去年同期減少0.5%，不過仍是國銀最大獲利來源，占比達64.9%。

OBU（國際金融業務分行）獲利貢獻比達23.1%居次，海外分行和中國分行獲利各占10.6%和1.4%。

OBU前2月稅前淨利為132.7億元，年減8.8%，主因投資淨收益減少，影響獲利表現；海外分行前2月稅前淨利61.2億元，年增26.2%，為國銀4大獲利結構中成長率最強勁者，主因去年同期海外分行提列備抵呆帳費用較高，拉低基期所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會銀行局副局長林志吉表示，雖然前2月整體國銀利息淨收益相比去年同期成長70.5億元、手續費收入相比去年同期成長0.2億元，但因投資淨收益較去年同期減少61億元，拖累整體國銀稅前盈餘微幅年減0.3%，獲利為近5年同期新低。

不過若單看國銀2月成績單，整體國銀稅前淨利達272.9億元，年增5.7%，相較1月稅前淨利比同期衰退5.2%的狀況，2月獲利成長動能明顯回穩，主因投資淨收益相比1月衰退幅度已有收斂，且國銀放款持續增加，拉抬利息淨收益表現。（編輯：楊蘭軒）1110331