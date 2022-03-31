更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天
首頁 / 產經

投資淨收益縮水 國銀前2月獲利創近5年新低

2022/3/31 21:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）儘管利息淨收益和手續費收入雙雙成長，但因投資市場波動加劇，國銀前2月投資淨收益年減新台幣61億元，拖累整體國銀前2月稅前盈餘年減0.3%、掉至575.4億元，為近5年同期新低。

金管會今天公布本國銀行今年前2月稅前盈餘概況，整體國銀前2月稅前淨利575.4億元，年減0.3%；細看國銀4大獲利結構，國內總分行獲利為373.7億元，相比去年同期減少0.5%，不過仍是國銀最大獲利來源，占比達64.9%。

OBU（國際金融業務分行）獲利貢獻比達23.1%居次，海外分行和中國分行獲利各占10.6%和1.4%。

OBU前2月稅前淨利為132.7億元，年減8.8%，主因投資淨收益減少，影響獲利表現；海外分行前2月稅前淨利61.2億元，年增26.2%，為國銀4大獲利結構中成長率最強勁者，主因去年同期海外分行提列備抵呆帳費用較高，拉低基期所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會銀行局副局長林志吉表示，雖然前2月整體國銀利息淨收益相比去年同期成長70.5億元、手續費收入相比去年同期成長0.2億元，但因投資淨收益較去年同期減少61億元，拖累整體國銀稅前盈餘微幅年減0.3%，獲利為近5年同期新低。

不過若單看國銀2月成績單，整體國銀稅前淨利達272.9億元，年增5.7%，相較1月稅前淨利比同期衰退5.2%的狀況，2月獲利成長動能明顯回穩，主因投資淨收益相比1月衰退幅度已有收斂，且國銀放款持續增加，拉抬利息淨收益表現。（編輯：楊蘭軒）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族