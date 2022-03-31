減輕民眾負擔 營建署政策性貸款利率僅升半碼

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（中央社記者蘇思云台北31日電）內政部營建署表示，內政部住宅基金支應政策性貸款利率，包括各類購屋、修繕貸款利息補貼等，原本應由0.845%調升1碼到1.095%，改為僅調升半碼至0.97%，以減輕民眾貸款利息負擔。

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央行日前宣布升息1碼（0.25個百分點），內政部營建署今天晚間發布新聞稿指出，內政部住宅基金目前仍在補貼中的各項政策性優惠房貸（政策性貸款），包括各類購屋、修繕貸款利息補貼等，貸款利率都是用中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率加碼計息，該基準利率自今年3月23日起，由0.845%調升1碼到1.095%。

營建署說，考量政策性貸款，是為了減輕民眾利息負擔，配合郵政該利率調整原本應調升1碼，幅度減為只調升半碼（0.125個百分點），也就是由調升至1.095%改為升至0.97%，期間自3月23日至下次基準利率調升為止。屆時再做檢討，不過在前述期間的新貸戶借款人並不適用。（編輯：楊蘭軒）1110331