更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

110年建物買賣34.8萬棟創8年新高 高雄增幅居冠

2022/4/3 10:31（4/3 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
110年建物所有權買賣登記共34.8萬棟，較109年增加2.2萬棟創下近8年新高，是連續5年上升。（中央社檔案照片）
110年建物所有權買賣登記共34.8萬棟，較109年增加2.2萬棟創下近8年新高，是連續5年上升。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北3日電）內政部最新統計，110年建物所有權買賣登記共34.8萬棟，較109年增加2.2萬棟，是連續5年上升，創下近8年新高，顯示交易市場趨於活絡；增幅以高雄市的17.32%居冠。

就移轉棟數觀察，內政部指出，110年移轉50萬1807棟，較109年增加5.74%，其中買賣登記34萬8194棟、占69.39%，繼承登記6萬2850棟、占12.52%，贈與登記4萬4666棟占8.90%。

其中，110年買賣登記34萬8194棟，較109年增加6.62%，以新北市6萬8295棟、占19.61%最多；台中市4萬9990棟、占14.36%次之；桃園市4萬6831棟、占13.45%，位居第3。

此外，高雄市、台北市、台南市分別為4萬4897棟、3萬901棟及2萬6752棟，6個直轄市合計占7成7。

內政部指出，六都買賣登記棟數與109年比較，增幅以高雄市的17.32%最大，台南市也增16.09%；非直轄市縣市以金門縣及嘉義縣分別增加41.44%及22.20%較多。

內政部表示，買賣登記從102年的37.2萬棟最高點，降到105年24.5萬棟最低點後，106年起反轉上升，110年續增加到34.8萬棟，已連續5年上升，更創近8年新高，顯示交易市場趨於活絡。（編輯：林淑媛）1110403

延伸閱讀
六都首季房屋移轉逾6.4萬棟 11年來同期最旺顏炳立：吳郭魚當石斑賣 蛋白區房價將進入修正央行升息1碼波及房貸戶 楊金龍：平均1年利息多1.9萬升息1碼房市會反轉嗎？專家點評資金面才是關鍵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族