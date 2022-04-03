110年建物買賣34.8萬棟創8年新高 高雄增幅居冠

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110年建物所有權買賣登記共34.8萬棟，較109年增加2.2萬棟創下近8年新高，是連續5年上升。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北3日電）內政部最新統計，110年建物所有權買賣登記共34.8萬棟，較109年增加2.2萬棟，是連續5年上升，創下近8年新高，顯示交易市場趨於活絡；增幅以高雄市的17.32%居冠。

就移轉棟數觀察，內政部指出，110年移轉50萬1807棟，較109年增加5.74%，其中買賣登記34萬8194棟、占69.39%，繼承登記6萬2850棟、占12.52%，贈與登記4萬4666棟占8.90%。

其中，110年買賣登記34萬8194棟，較109年增加6.62%，以新北市6萬8295棟、占19.61%最多；台中市4萬9990棟、占14.36%次之；桃園市4萬6831棟、占13.45%，位居第3。

此外，高雄市、台北市、台南市分別為4萬4897棟、3萬901棟及2萬6752棟，6個直轄市合計占7成7。

內政部指出，六都買賣登記棟數與109年比較，增幅以高雄市的17.32%最大，台南市也增16.09%；非直轄市縣市以金門縣及嘉義縣分別增加41.44%及22.20%較多。

內政部表示，買賣登記從102年的37.2萬棟最高點，降到105年24.5萬棟最低點後，106年起反轉上升，110年續增加到34.8萬棟，已連續5年上升，更創近8年新高，顯示交易市場趨於活絡。（編輯：林淑媛）1110403