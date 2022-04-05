台灣拚2050淨零排放 經部水利署提三大對策響應

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（中央社記者張璦台北5日電）台灣力拼2050年達成淨零排放，經濟部水利署今天研提土地植樹固碳促動產業轉型、水利工程減碳邁向碳中和，以及水庫滿載發電支援綠能網絡等三大作為，盼接軌淨零趨勢、支持綠能減碳路徑。

水利署今天發布新聞稿指出，去年歷經百年大旱，台灣應深刻體認到，面對氣候變遷，須落實節能減碳；依循國家2050淨零排放路徑及相關策略，水利署提出的3大對策分別為土地植樹固碳以促動產業轉型、水利工程減碳邁向碳中和，及水庫滿載發電支援綠能網絡。

第一點，推動土地植樹固碳，媒合促動各類項產業淨零轉型；水利署說明，針對轄管土地加大植樹力道，首先結合「中央管流域整體改善與調適計畫」的綠美化環境營造與河川揚塵防制業務，推動於滯洪池或環境營造工程周邊栽植，除增益環境綠美化，更為提升碳匯作出具體貢獻。

此外，水利署盤點轄管土地開放企業、團體與公務部門參與植樹，今年初已挑選「東埔蚋溪木屐寮滯洪生態園區」及「石門水庫周邊園區」，申請「造林與植林」碳匯專案抵換註冊與認證作業。

水利署指出，未來將積極媒合產業推動土地植樹固碳，盼開創政府機關與民間企業共創淨零轉型的新局面。

第二，落實水利工程減碳，精準盤查高效執行邁向碳中和；水利署表示，已啟動水利工程減碳作為，以2019年至2021年工程總碳排量為基準，訂定逐年具體減碳目標，搭配植樹造林增加固碳效果，以實現2050年「碳中和」。

水利署說明，實際推動上將以工程生命週期（即規劃、設計、施工、營運）各階段擬定減碳策略，包含低碳工法、減碳設計、使用綠色再生材料、精進施工規範以及環境營造固碳等方式，精確執行碳排總量管控。

第三，水庫滿載調節發電，細緻化調控支援綠能供電網絡；水利署指出，目前全台主要水庫蓄水率約5成至滿庫，民生及產業均可正常供水，將精進水庫高水位細緻操作，落實日日監看水情，視降雨狀況滾動檢討節水調度措施。

水利署表示，為補充落日後太陽能發電不足，石門、德基、日月潭及曾文水庫將採調頻發電，即不浪費水資源情形下，調節發電；以石門水庫為例，1至5月單機3小時發電，5月起雙機5小時滿載發電，放水每日約100萬噸，發電放水蓄積於後池調配，供公共用水及農業灌溉使用。

同時，水利署說，會持續與台水公司協力發展水域型太陽能光電系統，推動水庫與滯洪池並聯開發，並與台電公司及民間業者合作推動小水力發電系統增加並聯容量，期望透過多元創新手段，發揮節能、綠電與減碳的最佳綜效。（編輯：翟思嘉）1110405