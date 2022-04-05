鴻海3月營收月增年增均達雙位數 歷年同期新高
2022/4/5 16:19
（中央社記者韓婷婷台北5日電）鴻海今天公布3月營收新台幣5073.95億元，月增11.51%，年增15%，為歷年同期新高，優於公司預期。4大產品相較去年均雙位數成長；整體供應鏈趨於穩定，首季營收1兆4082億元，創歷年同期新高。
鴻海表示，3月營收月增、年增皆達雙位數，為歷年同期新高，其中「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」4大產品線，與去年相比皆有雙位數成長；與上月相比，則僅「消費智能產品類別」表現略為衰退，其餘則有雙位數成長。
累計2022年第1季營收1兆4081.71億元，與去年同期相比年增4.83%，季減25.5%，鴻海表示，第1季營收為歷年同期新高，優於公司預期，主要因整體供應鏈情況較為穩定。其中4大產品類別與去年相比，則皆為正成長，與上季相比，則為近10年最好的季節性表現。
鴻海表示，由於消費智能類別主要產品逐步進入新舊產品交替期，所以與2月相比，3月表現略為衰退。
電腦終端產品類別，受惠於平板新品發布，以及供應鏈情況較為穩定，月增及年增均呈現雙位數成長。
元件及其他產品類別，受惠於消費性及其他產品零組件需求，同樣呈現雙位數成長。至於雲端網路產品類別則主要受到伺服器市場整體需求維持旺盛推動。
展望第2季，鴻海指出，能見度大約與目前市場預期相當，但仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨及整體供應鏈對市場供需的影響。（編輯：楊凱翔）1110405
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