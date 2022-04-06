鴻海每週快篩禁跨廠交流 世界先進啟動異地辦公

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台灣本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，電子大廠強化防疫措施，鴻海廠區每週快篩、禁止跨廠區交流；世界先進今天啟動異地辦公和分組分流措施。

台灣本土疫情升溫，5日新增216例本土病例，再創今年單日新高，遍及12縣市，北中南東部都有新個案。

電子大廠持續強化防疫措施，鴻海今天接受中央社記者詢問表示，廠區持續每週進行快篩；廠區網格化管理並分層分流，禁止跨廠區交流。

晶圓代工大廠台積電2日升級防疫措施，台積電今天表示，持續分組分流、居家/異地辦公措施；力積電副總經理譚仲民接受記者詢問表示，今天下午開會評估新的防疫執行措施。

被動元件大廠國巨指出，集團持續配合防疫單位的規定及措施。

中國大陸昆山地區疫情仍未緩，當地台商延長暫時停工時間，微型線性滑軌廠商直得今天上午公告，子公司直得機械（昆山）配合當地政府防疫政策，今天起至8日暫時停工，確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

印刷電路板設備廠聯策子公司昆山聯策電子、車用窗簾廠皇田子公司昆山皇田汽車配件工業、設備廠友威科技孫公司德威電子（昆山）等也從今天起至8日暫時停工檢疫。

車用電子和系統商同致電子子公司同致電子科技（昆山），則配合當地政府防疫工作，今天起至8日子公司部分產線降載生產。（編輯：張均懋）1110406