怡利電4月業績恐受疫情影響 訂單能見度仍佳

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）怡利電子今天預估，4月業績仍受到中國大陸COVID-19疫情影響，程度可能比3月還大，目前訂單能見度不錯，但交貨期不明，今年營運需觀察疫情變數。

怡利電今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，怡利電總管理處副總經理柯茂全指出，公司持續布局裸視3D技術應用，在中國大陸持續開發3D擴增實境抬頭顯示器（3D AR HUD），預估今年有合資品牌合作計畫，在台灣和東南亞持續布局先進駕駛輔助系統（ADAS）和車載主機（infotainment）。

在歐美市場，怡利電持續布局3D AR HUD新品，柯茂全指出，上半年開發告一段落，期盼有專案合作。

怡利電也持續開發虛擬行動秘書（VPA）產品，柯茂全表示，怡利電強化建構車內車外互通平台。

怡利電第1季自結合併營收新台幣8.3億元，較去年同期大增60.4%，不過較去年第4季8.55億元季減約3%，比原先預估持平或小幅成長有些落差。

柯茂全說明，3月業績受到中國疫情影響，怡利電本身未停工，但客戶端有部分停工狀況，例如吉林省疫情就影響當地車廠停工，3月交貨有遲緩跡象。

他預估，怡利電4月業績可能持續受疫情影響，程度比3月大，客戶停工狀況可能延續，但疫情影響應是短期現象，因為車廠客戶年度計畫並未變動，目前訂單能見度仍佳，但交貨期受到疫情影響相對不明。

展望今年營運，柯茂全表示，今年怡利電成長延續去年態勢，今年仍需觀察疫情變數，目前先進駕駛輔助系統和車載主機出貨穩健，抬頭顯示器仍有需求量。

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展望今年怡利電毛利率，法人預估大致符合去年第3季25.4%至25.5%區間表現，抬頭顯示器毛利率最佳、先進駕駛輔助系統次之、再者是車載主機。

觀察第1季營收表現，怡利電指出，台灣營運中心占比約26%，江蘇占比約32%，泰國占比約42%，其中泰國營收年增96%，預估是首季獲利主要來源；從產品來看，抬頭顯示器占比約32%，先進駕駛輔助系統占比約34%，車載主機占比約25%，首季產品成長幅度以車載主機最高、年增150%，其次是先進駕駛輔助系統、年增57%，再者是抬頭顯示器、年增43%。（編輯：郭無患）1110407