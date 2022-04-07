外資賣超447億元 持續提款晶圓雙雄

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）聯準會釋放鷹派消息，拖累7日亞股走勢，加上本土疫情擴大，台股一舉跌破月線17440點與年線17401點。外資今天賣超金額擴大至新台幣447億元，晶圓雙雄聯電、台積電及群創居賣超前3名。

今天台股受到美國聯準會（Fed）會議記錄揭露將採激進的縮表計畫衝擊，主要權值股領跌開低走低，拖累大盤收在全場最低17178.63點，下跌343.87點，跌幅達1.96%，成交值新台幣3098.17億元。

從主要權值股來看，台積電、聯電、聯發科表現疲弱，跌幅約2%至3.6%；而近期飆漲的金融股也同步拉回，航運族群持續探底。法人指出，近期國際股市呈現震盪拉回，加上本土疫情持續擴大，短期台股波動將更加劇。

三大法人今天合計賣超500.12億元，其中，外資及陸資賣超447.09億元，自營商賣超71.96億元，投信則持續站在買方，買超18.93億元。

外資今天賣超前10名分別為聯電、群創、台積電、臺企銀、國泰台灣5G+、友達、仁寶、陽明、鴻海及中信關鍵半導體。

外資買超前10名中有6檔是金融股，前3名分別為中信金、新光金、兆豐金，第4名至10名依序為力積電、彰銀、國泰金、元晶、中華電、富邦金及亞太電。（編輯：張良知）1110407