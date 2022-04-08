追隨美股腳步 亞股多半收高

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（中央社香港8日綜合外電報導）過去一週因美國聯邦準備理事會（Fed）釋出鷹派訊號而承受壓力的亞股，今天多半收漲。

亞股起步緩慢，後來跟隨美股漲勢走高。美股從盤中最大跌幅收復失地，終盤反彈收高。投資人對升息前景感到擔憂，造成美股前幾個交易日重挫。

聯準會已表明有意採取更果斷的行動，提高借貸成本和縮減購債規模，來抑制創下40年高點的通膨。

聯準會表示有意收緊銀根，使美元兌多數其他主要貨幣升值，尤其是歐元。

全球超低利率時代結束、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成中國經濟活動放緩、烏克蘭戰爭和通膨飆升形成了十足的風暴，使今年市場承受巨大壓力。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭擾亂小麥和粗穀物出口，聯合國糧農組織（FAO）今天表示，全球糧食價格在3月創下歷史新高紀錄，凸顯全球央行對抗通膨將面臨難題。

亞股開局低迷，但大部分市場尾盤仍溫和上揚。

東京、香港、上海、雪梨、首爾、台北、馬尼拉、雅加達和曼谷市場都收漲；新加坡和威靈頓股市則收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110408