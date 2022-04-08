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捐款賑濟烏克蘭專戶 財政部：可全額抵稅

2022/4/8 19:03（4/8 19:21 更新）
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財政部表示，民眾或營利事業對賑濟烏克蘭專案專戶的捐款，可全額抵稅。圖為3月13日在台北舉行的「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」。（中央社檔案照片）
財政部表示，民眾或營利事業對賑濟烏克蘭專案專戶的捐款，可全額抵稅。圖為3月13日在台北舉行的「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北8日電）台灣民眾熱烈響應賑濟烏克蘭專案捐款，募得新台幣9億4468萬元；財政部今天表示，民眾或營利事業對該專戶的捐款，將能於明年5月申報今年所得稅時，全額列報捐贈列舉扣除額或費用。

烏克蘭2月下旬遭俄羅斯軍事入侵，大量烏克蘭人民流離失所；外交部透過財團法人賑災基金會於3月2日成立「賑濟烏克蘭專戶」，專案捐款截止累計募得9億4468萬元。

財政部先前表示，台灣民眾捐款至賑濟烏克蘭專戶，依規定，個人可於綜合所得總額20%額度內，列為當年度列舉扣除額；不過，有立委認為，這些善款由外交部統籌運用，應視為對政府的捐贈，可全額抵稅。

財政部今天發布新聞稿說明，為協助烏克蘭難民，外交部透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，個人或營利事業對專戶的捐贈，先由基金會控存，應外交部請求轉匯至指定帳戶，由外交部依據歐洲各國安置烏克蘭難民的需要進行分配。

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財政部表示，賑濟烏克蘭專戶資金與賑災基金會的會務完全分離，全數轉由外交部統籌處理運用，也就是說，個人或營利事業對賑濟烏克蘭專戶的善款可認定為對外交部的捐贈。

財政部指出，個人或營利事業對賑濟烏克蘭專戶的捐贈，依所得稅法規定，可全額列報捐贈列舉扣除額或費用，無金額上限，並得於明年5月申報今年度所得稅時，憑賑災基金會所開立已載明「賑濟烏克蘭」事由的收據，列報捐贈列舉扣除額或費用。（編輯：楊蘭軒）1110408

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