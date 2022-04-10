因應2050淨零目標 科技部拚氫能等新技術落地

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（中央社記者曾智怡台北10日電）要達成2050淨零排放目標，政府將推動國家級淨零科技行動方案。科技部表示，氫能、智慧電網、儲能設備等新興技術能否落地十足關鍵，正協同各部會、上中下游業者共同盤點所需新興科技，具體技術研發細節預計年底出爐。

國發會3月底端出2050淨零排放路徑圖，並預計今年底公布2030年的能源配比以及減碳目標，將透過跨部會協力，共同構築邁向淨零的可行之路。

其中，由科技部主導的「國家級淨零科技行動方案」也開始啟動，科技部政務次長林敏聰接受中央社記者訪問時表示，要達成2050淨零排放目標，除成熟科技必須配合政策持續推廣，新科技研發也不同於以往科技計畫，著重目標導向，盤點過程須與上中下游業者一起討論，才有落地可能。

同時，需跨部會協力，例如氫能等技術主責機關是經濟部，政府將協調各部會全面討論、投注資源。

林敏聰表示，新技術一定要先布局，否則會跟不上世界腳步，具體技術研發細項預計年底出爐，包含儲能設備、智慧電網、氫能等。以氫能為例，無論是生產方式，或者從外地運來的碳足跡都須一併考慮，才能明確訂定各項新技術在淨零碳排路徑的貢獻占比。

除氫能是重要方向之外，光電、風電等仍有更多技術突破空間，例如研發提升太陽能板的光電轉換效率，這也牽動材料革新，並非單一技術問題，以及研發適合深水區的離岸風電浮動式風機等。

林敏聰指出，科技技術變化相當快，就像5年前的手機、5年後就落伍，因此會視技術更新速度滾動檢討，並非現在提出的就是2050年淨零解答，而是要有能力吸收、改變、調整。

他強調，新科技連動的是整體工程、系統問題，甚至需訂定新法規，除和相關部會討論外，另將借鏡日澳等國學術、產業相關經驗，規劃出適合台灣的方向。

2050淨零轉型主要計畫至2030年，投入預算近新台幣9000億元，包含低碳及負碳技術投入金額415億，再生能源及氫能2107億元、電網及儲能2078億元等；考量2030年前新興技術發展尚未成熟，進展相對較慢，這段時間拚節能是重點工作，政府將以擴大對工業、服務業、住宅等部門節能補助，帶動台灣全面轉變。（編輯：林淑媛）1110410