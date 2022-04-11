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台股週線跌341.05點 法人：憂緊縮利空干擾

2022/4/11 08:16
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（中央社記者江明晏台北11日電）台股上週五雖上揚逾百點，台股週線仍大跌341.05點，法人指出，台股今天開盤恐持續反覆消化聯準會加大力道緊縮的相關利空，14日登場的台積電法說會，也受到市場關注。

市場適應因通膨高漲而出現急劇變化的貨幣政策，美股主要指數上週五跌多漲少。

道瓊工業指數終場上漲137.55點，或0.40%，收在34721.12點。以科技股為主的那斯達克指數下跌186.30點或1.34%，收在13711.00點。

台股8日指數終場上揚105.91點，收在17284.54點，仍在5日線17460點、月線17453點、季線17842點及年線17402點等均線之下。但台股週線翻黑，下跌341.05點，跌幅1.93%。

法人表示，電子業進入庫存調整週期疑慮升高，加上美國聯邦準備理事會計劃5月啟動縮表，每月至多950億美元，不僅時間較預期快，規模也高於市場預期，影響電子股走勢疲弱。

台積電預計4月14日召開法人說明會，是本週市場重頭戲，此外，南亞科、環球晶與大立光等也將在本週召開法說會，相關企業財報、產業展望將是市場關注重點。（編輯：張均懋）1110411

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