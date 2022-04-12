餐飲新兵橘焱獲張國煒投資 打造空廚餐飲聯盟

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橘焱集團預計13日登錄興櫃，董事長吳念忠（右）在法人說明會上表示，主要股東除了經營團隊持股29.35%之外，還有能率集團持股25.88%，以及星宇航空董事長張國煒持股2.49%。中央社記者江明晏攝 111年4月12日

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（中央社記者江明晏台北12日電）餐飲股新兵報到，旗下有胡同燒肉的橘焱集團將於13日登上興櫃，並獲星宇航空董事長張國煒投資，雙方將打造餐飲聯盟，搶攻空廚市場，並聯名開發周邊餐飲品牌與商品。

橘焱集團資本額新台幣1.4億元，預計13日登錄興櫃，董事長吳念忠今天在法人說明會上表示，主要股東除了經營團隊持股29.35%之外，還有能率集團持股25.88%，以及星宇航空董事長張國煒持股2.49%。

吳念忠表示，將與星宇航空打造胡同美饌聯盟，除了開發周邊聯名商品外，也將打造飛機餐點及各式餐飲新品，例如新設星宇航空主題燒肉餐廳等。

他表示，星宇航空目前有10條航線，看好航線延伸及全天候的餐點供應，所需的餐飲量能將很可觀；預計3年內將投資打造空廚廠房，進一步擴大營運規模。

橘焱集團版圖遍及兩岸，旗下主要品牌「胡同燒肉」目前在台灣有11家、中國12家店，未來3年將在台灣展店至16家，中國擴增至20家，並插足美加地區及新加坡，預計分別拓展5家、3家店；其他品牌則有胡同裏燒肉、一牛樂和牛燒肉，目前分別有2店、1店，未來將持續展店。

此外，橘焱集團代理的品牌則有一幻拉麵、台北鳥喜、胡董牛麵所等，目前分別有2店、1店、1店，未來3年內將拓展到4店、2店、10店。

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觀察近年營運表現，橘焱集團2020年合併營收6.82億元，本期淨利2280萬元，每股盈餘2元；2021年合併營收6.26億元，受到本土疫情干擾，第2季、第3季虧損，本期淨利918.6萬元，全年每股盈餘0.81元。今年前2月合併營收1.24億元，淨利666萬元，每股盈餘0.58元。

展望未來，吳念忠說明，橘焱集團未來除了持續拓展店點、與星宇航空聯盟拓展空廚市場外，也將進行海外代理授權，品牌授權的新店將於2022年6月在新加坡開幕，集團更將獨家代理日本壽司品牌，進軍日本料理市場。（編輯：張良知）1110412