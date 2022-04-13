美股開高收低 法人：台股價跌量縮觀望氣氛濃

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美股4大指數開高收低，台股12日下跌57點收在16990點，失守萬七大關，台積電尾盤賣壓沉重翻黑，台股近期價跌量縮，外資熱錢持續流出。

美國3月消費物價指數較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅，市場預期美國聯準會（Fed）加速升息腳步，美股4大指數開高收低。道瓊工業指數下挫87.72點或0.26%，以34220.36點作收，標準普爾指數下跌15.08點或0.34%，收在4397.45點。科技股那斯達克指數下滑40.39點或0.3%，收13371.57點，費城半導體指數下跌7.616點或0.25%，收3047.469點。

台股加權股價指數12日走勢震盪，終場下跌57.46點，收在16990.91點，失守萬七大關，成交值相對萎縮不到新台幣3000億元，來到2740.62億元。三大法人自營商賣超28.98億元，投信賣超0.54億元，外資及陸資賣超100.93億元，合計賣超130.45億元。

根據統計，台股近15個交易日中，僅3個單日成交值超過3000億元，近期呈現價跌量縮走勢；新台幣兌美元12日收盤收29.145元，來到2020年9月底以來新低，貶9.5分，新台幣匯率已是連續7個交易日走貶，顯示近期外資熱錢匯出外流趨勢。

期貨法人指出，美國聯準會5月利率會議大幅升息2碼機率大增，10年期公債殖利率飆升至2.79%，加上中國上海和昆山本土COVID-19疫情嚴峻封控措施下，市場擔憂消費電子市場需求趨緩、供應鏈風險提升，牽動全球資金從亞洲轉移，高殖利率科技股成為殺盤標的，台積電12日尾盤賣壓沉重股價翻黑，也讓台股失守萬七大關。

展望台股後市，法人表示，美3月消費物價指數飆高，聯準會恐加速升息以抑制通膨，牽動美股盤勢，台股日K震盪留上下影線作收，技術指標持續偏空，大盤指數逼近前波低點，盤面觀望氣氛濃。

外資法人12日賣超聯電最多，達3萬5349張，外資已連續7個交易日共賣超聯電31萬5020張。外資12日也賣超台積電7863張，連續6個交易日共賣超台積電9萬4539張。

iPhone代工廠和碩12日盤後公告，子公司昌碩科技（上海）、世碩電子（昆山）配合當地政府對疫情防疫工作，目前暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。

萬海公告，從2021年9月22日至2022年4月12日，共買進台積電股票562張，交易總金額約新台幣3.26億元，單位平均價格581.56元，高於台積電今天收盤價557元。

台積電設廠楠梓產業園區12日拚環評過關，經第72次環評審查委員會審議後決議，無需進行二階環評通過，台積電計劃在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，規劃今年開始動工，並於2024年開始量產。

力積電第1季毛利率突破5成關卡，達51%，稅後淨利66.22億元，創歷史新高，每股純益1.85元。力積電表示，第2季及第3季產能維持滿載。（編輯：趙蔚蘭）1110413