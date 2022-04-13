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台股早盤上漲191點 收復萬七大關

2022/4/13 09:17（4/13 09:53 更新）
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台股13日開盤反彈，早盤大漲超過百點，最高來到17182.75點。（中央社檔案照片）
台股13日開盤反彈，早盤大漲超過百點，最高來到17182.75點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國3月消費物價指數年增率創40多年來新高，美股4大指數開高收低，台股今天開盤反彈，早盤大漲超過百點，最高來到17182.75點，上漲191.84點，重返萬七大關之上，收復5日線約17134點。

主要電子權值股台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、日月光投控早盤走堅，航運三雄長榮、陽明、萬海堅挺。

法人指出，美國3月消費物價指數較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅，加上歐美擴大對俄羅斯制裁，市場預期美聯準會（Fed）5月利率會議將升息2碼，也可能加速縮減資產負債表，抑制通膨風險，而美10年期公債殖利率維持高檔，牽動資金轉移，壓抑科技股表現。

此外，中國上海和昆山因應本土COVID-19疫情持續封控，供應鏈物流大亂，終端消費電子需求受到壓抑，科技股第2季財測恐保守，台股技術面弱勢，3月16日低點16808點以及3月8日低點16764點是多頭最後防守點，不宜再跌破，跌破恐有作頭疑慮。（編輯：張均懋）1110413

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