台積電和航運股衝鋒 台股大漲280點

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股今天大舉反彈，台積電等電子權值股及航運股領軍衝鋒，盤中大漲281點，重返萬七大關和17200點之上。法人指出，內資並未退場，台積電上漲反映法說行情，不過台股留意上檔年線壓力17400點。

美國3月消費物價指數較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅，美股4大指數開高走低。台股今天展現反彈力道，加權指數在電子權值股和航運股上漲下一路走揚，大漲超過200點，收復萬七大關，重返5日線約17156點之上。

到10點42分，台股加權股價指數最高來到17272.22點，上漲281.31點，漲幅1.65%，成交值來到新台幣1444.89億元，盤中電子股上漲2.17%，金融漲0.35%，航運漲2.8%，航運成交比重26%，電子成交比重39%。

電子權值股台積電盤中上漲超過3%，鴻海漲幅逾1%，聯發科漲幅超過4%，聯電上漲逾2%，日月光投控漲2%；貨櫃三雄長榮、萬海、陽明漲幅在2.5%至3%，長榮航、華航強勢。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天盤勢是標準的跌深反彈，台積電將在14日舉行法人說明會，台積電價漲反映法說行情，也支撐台股反彈力道，台股近日價跌量縮，顯示賣壓力道不強，儘管12日收盤壓回失守萬七大關、美股開高走低，不過並未跌破前波低點。

黃國偉指出，台股賣壓不重，但量縮也代表買盤意願不高，主要是美聯準會恐加速升息抑制通膨；此外俄羅斯與烏克蘭戰事未緩，買盤仍縮手觀望，新台幣兌美元匯率走貶、美元續強，代表外資資金持續流出。

展望台股後市，黃國偉表示，儘管外資賣超台股，但內資並未退場，台股技術線型日前已遭破壞，年線似有下彎跡象，台股此波反彈，上檔壓力仍在年線，若無法站穩年線之上，不排除大盤再回測前波低點。（編輯：張均懋）1110413