創新板合格投資人達近9萬戶 自然人季增5倍

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣證券交易所今天公布，截至今年第1季，創新板「合格投資人」戶數累計近9萬戶，較去年底增加約2.3萬戶，成長比率34%，其中自然人開戶數成長達5倍。

證券交易所今天發布新聞稿表示，今年1月1日起舉辦「推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」 後，創新板「合格投資人」累計近9萬戶，當中超過6.2萬戶是法人戶、2.6萬戶是自然人戶，較去年底的6.6萬戶增加逾2.3萬戶；自然人戶數較0.39萬戶大幅成長約2.21萬戶，增加幅度達5倍。

證交所說明，台灣創新板（TIB）成立宗旨為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力，或創新經營模式的企業進入資本市場籌資，上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金的要求；採簡易公發制度，縮短內控審查期間、調整查核範圍及相關作業。

證交所指出，目前已有3家企業申請創新板上市，預期未來將陸續有更多企業申請，這次推廣「合格投資人」活動目的是增加未來創新板上市公司的交易動能，近期也即將迎來首檔創新板股票上市掛牌。

證交所6日舉行上市審議委員會，通過PlayNitride Inc.錼創科技初次申請股票創新板第一上市案，將有機會成為台灣創新板首家掛牌公司。（編輯：楊蘭軒）1110413