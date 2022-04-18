台股失守「萬七」 投顧：靜待美股回穩

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（中央社記者江明晏台北18日電）台股今天開低震盪，終場下跌105.31點，收在16898.87點，接連失守「萬七」與16900點大關，投顧指出，風雨飄搖之際，台股信心不足，美股回穩後，才有利重啟漲勢，但市場需求恐下滑將是隱憂。

美期指走跌，拖累台股今天開低震盪，加權股價指數今天終場下跌105.31點，收在16898.87點，跌幅0.62%，加計盤後，成交值新台幣2293.61億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，美期指下跌，意味著美股持續下修，外資將持續提款台股，在風雨飄搖之際，自然信心不足，指數失守萬七、16900點關卡，盤中電子股有跌深反彈態勢，而先前強勢的金融股、航運股、鋼鐵股也面臨下修命運，主因先前漲多調節，後續仍要看美股何時回穩，才有助於台股重燃信心。

展望後續，儲祥生表示，留意美股何時止跌回穩，將有助於台股重啟漲勢，但「業績不能太差」，由於市場需求面臨下修疑慮，手機、電腦、筆電的出貨恐不若以往，也要留意風險和警訊，影響電子股業績。

投顧分析師指出，國際股市震盪，機構法人雖然現金水位高，但也看淡景氣，難以期待機構法人的資金在現有價位投入股市，近期大戶回補力道亦明顯放緩。

分析師表示，對於台股投資人而言，全球總需求的影響尤其需要注意，台股公司向來以中上游零組件中間財為大宗，而目前中間財庫存已經來到高位，而下游庫存雖偏低但已經有所上升，加上國內防疫政策從清零轉向減災，台灣疫情正在升溫，導致近期美股強彈的同時台股並未參與。

他進一步指出，本波行情的本質是逢低搶反彈，但考量指數位置並不低，動能漸失，行情暫時不能太樂觀，考量景氣階段的原因，需嚴控投資水位，故投資人宜抱持短打心態。（編輯：潘羿菁）1110418