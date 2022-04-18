龔明鑫：重大公共建設應設專人防疫長 加強防疫管理

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）公共建設經費今年達新台幣5416億元，創下歷史次高，今年首季執行金額976億元達歷史新高；不過考量本土疫情升溫，國發會主委龔明鑫今天表示，重大公共建設應指定專人為防疫長，加強防疫管理。

國發會今天舉行委員會議並聽取國發會報告「整體公共建設計畫執行情形」，龔明鑫會中表示，現階段防疫策略以「減災」為目標，相關部會須依行政院長蘇貞昌指示，就重大公共建設指定專人為防疫長，透過「十夫長、百夫長」的分級聯絡體系，加強防疫管理。

國發會管制考核處長李奇表示，為了瞭解所有已發包工程、工地的防疫作為，今年第1季起，要求以工程/工地為單位，指定專人為防疫長，掌握移工、臨時工、本地勞工等人員進出，留下詳實紀錄，且要定期篩檢。

國發會副主委高仙桂在會後記者會指出，這次疫情不會影響公共建設執行進度；雖然今年公建經費5416億元低於去年的5667億元，但去年用地取得費用高達15%、今年只占5%，也就是說，如果今年公建確實落實執行，對於經濟成長的支持作用「效益不會比去年差」。

另外，龔明鑫會中強調，政府已經公布2050淨零排放路徑，請相關部會依據淨零碳排路徑制定行動計畫，及早規劃作為下階段公共建設重點；其中能源政策應扣合五加二及六大核心戰略產業，發展氫能、擴充電網設施、儲能設備等同樣是規劃重點。

國發會委員會議也審議通過環保署陳報的重大公共建設計畫「減量回收及資源循環推動計畫」草案，全案將陳報行政院並建請同意。

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環保署表示，通過的計畫草案規劃在2023至2027年間，動支總經費39億8175萬元，辦理「物料資源循環計畫」、「源頭減量及循環採購計畫」及「具挑戰及須關注廢棄物清除處理計畫」3項子計畫。

計畫實施之後，環保署預期累計至2027年各種效益，包括減少碳排放量達約560萬公噸的二氧化碳當量（CO2e），資源生產力提升至每公斤100.71元，一次用產品減少使用1億2500萬個，家戶石綿清除處理量3.2萬公噸等，以期達成物質循環利用最大化、環境衝擊最小化。（編輯：蘇志宗）1110418