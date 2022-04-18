亞股多收跌 中國疫情疑慮拖累

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（中央社香港18日綜合外電報導）中國今天公布最新數據顯示，首季經濟成長加速，但北京政府示警經濟將面臨重大挑戰。亞股今天在投資人抱持謹慎的態度下交易，區域指數多收跌。

上海封城抗疫數週來，通報首宗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例。在中國爆發COVID-19以來最嚴重的疫情之際，上海實施一連串防疫限制措施。

中國國家統計局今天公布第1季經濟成長4.8%，高於2021年第4季的4.0%。但年度成長目標則因疫情岌岌可危。

中國這個全球第二大經濟體去年下半年由於房地產衰退，加上當局加強監管措施，導致成長失去動能。

中國國家統計局發言人傅凌暉表示：「我們必須瞭解國內和國際環境日益複雜多變，經濟發展面臨了重大困難和挑戰。」

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「整體而言，數據顯示中國今年有不錯的開始，但隨著時序進入下一季，逆風已經轉強。」

「房地產市場減緩，全面防疫措施、烏克蘭戰事等因素都推升基礎商品和能源價格，央行仍意圖讓經濟部門降槓桿，這種種因素都對中國的成長帶來壓力。」

「還好通膨沒有實質攀升，算是可以略為放心。」

日股日經指數收跌1.08%，來到26799.71點。上海綜合股價指數收跌0.49%，來到3195.52點。香港股市今天適逢假期休市。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、新加坡、曼谷股市收跌。雅加達和馬尼拉股市收漲。雪梨、威靈頓股市則適逢假日休市一天。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110418