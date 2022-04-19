貿協搭橋促成立陶宛食品訂單 推升商務交流

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（中央社記者曾智怡台北19日電）台灣、立陶宛商務交流增溫，外貿協會在台北世貿一館2樓打造全台首間「立陶宛商品展示中心」，全聯、龍鳳食品等國內知名業者共襄盛舉；貿協今天促成2個40呎貨櫃的訂單，盼讓更多人認識立陶宛特色食品。

貿協今天發布新聞稿表示，外貿協會自去年9月起辦理一系列推動台灣、立陶宛商務交流活動，今年4月12日更在台北世貿一館2樓規劃全台首間「立陶宛商品展示中心」（Lithuania Products Center），開幕當天國內知名食品業者與通路商如全聯、龍鳳食品與廣紘國際等企業皆共襄盛舉。

貿協董事長黃志芳積極向企業介紹立陶宛各式商品，期待搭建貿易互動的橋梁，促進台灣企業對立陶宛的認識。

今天亞洲台灣商會聯合總會理事陳敏昭及楓緣國際有限公司總經理陳志豪應黃志芳邀請，參訪立陶宛展示中心，於參訪現場決定下單2個40呎貨櫃的立陶宛商品。

貿協表示，立陶宛展示中心受到各界高度重視，開幕至今，許多民眾與企業到展示中心參觀時，表達過去對波海三國的產業與商品並不熟悉，對於立陶宛商品展示中心展出多項首次於台灣露出的產品感到驚艷。

展示中心展出立陶宛5大優勢產品，包括食品、雷射、木材、琥珀與生技產業，超過20家立商參與及百項產品露出。（編輯：林興盟）1110419