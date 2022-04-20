為昇科擬今年底上市 毫米波雷達切入中國前3大商用車

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽機車零配件暨車電展今天起登場，為升電裝盛大參展，關係企業興櫃公司為昇科表示，規劃今年底掛牌上市，毫米波雷達切入中國大陸前3大商用車品牌，也打進乘用車款，上海新專屬產線持續由客戶驗證。

台北國際汽機車零配件暨台北國際車用電子展20日起在南港展覽館登場，為升電裝盛大參展，為升展示先進駕駛輔助系統（ADAS）和先進胎壓偵測系統外，關係企業為昇科也展示車輛前方、側邊、後方與內部等各種毫米波雷達解決方案。

為昇科副總經理鍾世忠今天接受中央社記者採訪表示，為昇科已成為中國大陸商用車毫米波雷達產品主要供應商，切入前3大中國大陸商用車品牌，其中100%供貨第1大廠商，第2大廠商供貨比重也近100%，今年取得第3大品牌商訂單，預估下半年開始供貨。

除了商用車，鍾世忠指出，為昇科也切入中國大陸乘用車品牌商，去年下半年陸續供應毫米波雷達產品給相關車款。

在資本市場布局，鍾世忠指出，為昇科今年3月取得經濟部科技事業資格，規劃今年底掛牌上市。

展望中國大陸布局，鍾世忠表示，今年上半年商用車市況受到COVID-19疫情影響趨緩，不過隨著法規要求和先進駕駛輔助系統（ADAS）應用趨勢帶動，毫米波雷達產品在商用車和乘用車應用可期，目前預估商用車和乘用車比重約5比5，目前中國市場占比約8成。

在產能布局，鍾世忠指出，為升集團在中國大陸上海有2條產線、台灣有1條產線，目前為昇科在上海興建另外1條專屬產線，客戶驗證中，目前3條產線年設計總產能約360萬顆，若專屬產線到位，年設計總產能可到480萬顆。

在新產品布局，鍾世忠表示，為昇科也切入車用鏡頭模組，預估下半年開始供貨。（編輯：趙蔚蘭）1110420