工研院4/26舉辦線上招募會 釋出400個職缺

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（中央社記者張建中新竹21日電）工研院將於26日舉辦線上招募會，預計釋出400個職缺，歡迎對科技研發懷抱熱情的菁英加入。

工研院表示，這次的線上招募會將採用時下熱門的元宇宙虛擬辦公室軟體Gather Town舉行，將一次展示工研院所有的單位及職缺。

工研院人力資源處處長吳素靜說，人才培育在於不斷創新、培養國際觀與兼顧工作生活平衡，如後疫情時代，遠距工作已是普受企業認同的選項之一。

吳素靜表示，工研院打造彈性的工作環境，以遠距混合彈性上班、全台各地設備齊全的行動辦公室、新增上午7時及9時30分上班時段，員工可選擇適合自己的上班地點及時間到班，吸引全台人才、甚至全球人才加入工研院，不僅防疫也能兼顧工作效率與生活，達到雙贏。

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工研院也依員工生涯各個階段的需求，設計優於法令規定之給假方案。吳素靜說，工研院還設置托嬰中心、幼兒園以及附設安親班，協助照顧員工子女；並設置員工餐廳及打造多功能運動健身場館，照顧員工身心健康。

工研院並於4月26日起舉辦為期3天的科技展示，活動包含12場專家技術論壇，主題包括電動車、化合物功率半導體、智慧物聯網AIoT、軌道科技、運動科技、低軌衛星技術等多項創新領域。（編輯：翟思嘉）1110421