科技股疲弱 台股由紅翻黑收跌20.93點

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（中央社記者潘智義台北21日電）美股漲跌互見，台股今天早盤一度站上17200點，但11時過後翻黑，收盤下跌20.93點；台積電小跌，機電類股也由紅翻黑，傳產股則相對強勢。

加權指數終場收在17127.95點，下跌20.93點，跌幅0.12%，成交值新台幣2436.71億元，8大類股漲跌互見，除金融股收黑，機電類股也由紅翻黑，紡織、泥窯、造紙、營建類股上漲。

晶圓代工龍頭台積電收565元，下挫0.88%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1700元，上揚1.49%，鴻海收在103元平盤。

散裝航運走強，新興收31.95元，勁揚9.42%，裕民收69.5元，漲5.46%；貨櫃三雄陽明收125元、萬海收157.5元、長榮收145.5元，分別上漲1.21%、1.29%、1.39%。

紡織股類股上漲，大統新創收在28.4元漲停價，儒鴻收488元，上揚3.83%；遠東新收30.4元，下挫0.33%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股超級財報週多空對峙，台股震盪整理，雖然影音串流巨擘Netflix公布財報不佳，股價暴跌35%，但後續企業公布財報可望多方優於空方，有利台股走勢。

蔡明翰認為，中國封控將逐步解封，短線影響盤面不確定因素已從俄烏戰事轉移到美股財報週，只要愈來愈多企業公布財報結果，將可釐清美股方向，有利台股表現；但俄烏戰事未停，指數上檔空間有限。（編輯：張均懋）1110421