台灣大拚2040年前 100%使用再生能源

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（中央社記者江明晏台北21日電）台灣大積極投入減碳工作，今年3月正式加入RE100倡議，並承諾最遲2040年全公司100%使用再生能源，2021年完成12.46MW綠電容量建置並發電，今年底前估將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供。

台灣大哥大致力落實節能減碳，在4月22日「世界地球日」發起不插電、不卡油「Green Day Challenge」挑戰，號召員工當天盡可能採取減少碳排、甚至零碳排的交通方式，包括走路、騎自行車或者搭大眾運輸工具等，並邀請全民一同響應，減碳排替地球降溫。

同時，台灣大也響應「世界地球日」，包括當天全台營業中的直營門市，以及北部部分辦公據點，都將於晚上8點半關閉電燈或招牌燈1小時，並號召員工同步在家關燈1小時，共同為環境永續盡一份心力。

另外，台灣大也關心員工健康，2022年MySports台灣大員工線上運動會同步開跑，鼓勵員工於疫情期間持續運動，並利用MySports App記錄個人運動足跡，多運動燃燒卡路里，以健康的身心面對疫情的挑戰。

台灣大說明，發起不插電、不卡油「Green Day Challenge」挑戰，問卷發出一週內即有超過150位員工承諾將在「世界地球日」落實減少碳排、甚至零碳排的交通模式，且人數持續增加中，減碳成果預估至少達到8770.4kgCO2e，相當於730棵樹的年吸碳量，響應的員工更會持續將減碳交通落實到日常生活中，以實際行動愛地球。

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台灣大積極投入減碳工作，今年3月正式加入RE100倡議，並承諾最遲2040年全公司100%使用再生能源。

台灣大表示，目前也採取「自建再生能源電廠」與「外購再生能源」的雙重模式，2021年完成12.46MW綠電容量建置並發電，今年底前估將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2495萬度，為地球減碳貢獻近1萬2524公噸，全力朝「淨零排放」目標前進。（編輯：翟思嘉）1110421