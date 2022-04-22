航運金融回神 台股跌幅收斂力守萬七

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美國聯準會再釋升息2碼鷹派訊息，台股盤中下挫超過百點，失守短期均線，力守萬七大關，航運和金融回神撐盤。法人表示，台股儘管殺低但賣盤不積極，短期弱勢盤整打底格局。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等官員指出，5月初開會將討論升息2碼，市場預期聯準會加速升息擴大規模，美股4大指數下挫，台股今天開盤也下跌超過百點，早盤最低來到16923.87點，下跌204.08點，失守萬七大關、5日線約17035點和10日線約17076點等短期均線，盤中航運股和金融股回神翻紅，台股跌幅漸收斂。

到10點37分，台股加權股價指數來到17009.81點，下跌118.14點，跌幅0.69%，成交值相對萎縮來到新台幣1311.79億元，盤中電子股下跌1.31%，金融翻紅漲0.36%，航運強彈上漲1.13%，航運成交比重19.8%，電子成交比重41.8%。

電子權值股台積電盤中下跌逾1%，鴻海小跌，聯發科跌1.8%，聯電跌1.2%，台達電跌2.7%，ABF載板三雄欣興、南電、景碩跌幅明顯；貨櫃三雄長榮、萬海、陽明暫回平盤上，長榮航、華航走堅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天主要受到美國聯準會升息偏鷹言論影響，此外本土疫情持續升溫，盤中暫時跌破萬七大關，逢低仍有買盤承接，不過量能不大，預估今天成交值約2700億元，儘管殺低但賣盤不積極，盤勢整理。

展望台股後市，簡伯儀指出，台股短期均線走勢整理，預估弱勢盤整打底格局。（編輯：張均懋）1110422