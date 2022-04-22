確保關鍵基礎設施運作 中油、台電設防疫備援計畫

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（中央社記者曾智怡台北22日電）國內疫情升溫，指揮中心今天表示，為維持油電等關鍵基礎設施正常運作，相關單位需事先訂定人力備援計畫與防疫長制度。台電、中油均表示，設有防疫應變計畫，若需提前召回被匡列人員回來工作，將依指揮中心規定辦理。

國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天表示，維持社會機能正常運作的機關、機構，以及事業單位，需事先訂定持續營運及人力備援計畫，並設有防疫長制度。

陳時中表示，當相關單位，出現確診個案，依持續營運計畫探取自主應變措施；啟動人力備援計畫後，若仍影響單位必要運作，可於符合條件情況下，提前召回列為接觸者的工作人員，提前返回工作的接觸者，應於接觸確診者後每兩天執行1次快速抗原檢驗。

台電表示，防疫長由台電主管防疫業務的副總經理擔任，並設有各項人力備援計畫，例如電廠如有運轉值班人員在隔離，維護人員等非運轉值班人員可當作支援人力；因工作別不一，會根據不同業務屬性訂定精確計畫。

針對指揮中心提到，符合條件可提前召回被匡列員工，台電說，目前還沒遇過此情形，台電員工目前染疫情形仍在可控範圍、人數不多，若將來有需要，會遵示辦理。

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中油指出，公司每一單位、組別都規劃兩個辦公場所，例如出納組員工分兩處作業，假設有人員染疫，也不會影響作業。關鍵基礎設施部分，以先前大林廠員工確診事件為例，班別從4班3輪制變成3班2輪，也實施分艙分流、團進團出，另提供備援宿舍，確保廠區正常運作。

快篩部分，中油表示，關鍵基礎設施員工都有定期快篩，目前部分訂購的快篩試劑被指揮中心徵調，待快篩供應量逐步恢復穩定、數量足夠，會依據指揮中心規定進行。（編輯：蘇志宗）1110422