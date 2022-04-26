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股匯齊反攻 新台幣終結連二貶收29.310元

2022/4/26 18:33
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台灣股匯市連日走弱，今天終於得以一掃頹勢，台股小漲作收，新台幣匯率盤中也一度站回29.2元，不過午後漲幅收斂，收盤收在29.310元，升值6分，台北及元太外匯市場總成交金額18.41億美元。

台股今天開高反彈，早盤一度漲逾百點，最高來到16729.47點，但10時左右電子股氣勢轉弱，航運股走低翻黑，金融股撐盤，加權指數拉回平盤附近，尾盤敲進234億元大單拉抬，終場上漲23.89點，收在16644.79點。

新台幣匯率今早隨著台股反攻，以29.350元開盤後，匯價一路走揚，加上出口商月底拋匯需求出籠，最高升抵29.253元、勁揚1.17角；但隨著外資賣股匯出，台幣午後回吐部分升幅，29.2元價位得而復失，終場以29.31元作收，終結連二貶。

外匯交易員分析，美股四大指數齊聲反彈，安撫金融市場信心，外資提款台股並匯出的力道也有收斂，台灣股匯市才得以稍作喘息；但美國聯準會持續放鷹，資金回流美元的趨勢料將延續，新台幣應續呈偏弱格局。（編輯：林淑媛）1110426

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