證交所：公告快易查4/28上線 元宇宙也可搜尋

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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所今天宣布，「公告快易查（ezSearch）」將於4月28日上線，在既有的公開資訊觀測站之外，新平台將可提供投資人更快速且便利地查詢上市公司公告。

證交所今天舉行記者會表示，為滿足投資人不同查詢需求，全新建置上市公司資訊揭露查詢網站「公告快易查（ezSearch）」，將可針對特定項目，讓投資人透過搜尋更精準地找到資料。

例如搜尋「元宇宙」，可將近期公告內容帶有元宇宙的公告內容全部列出。

證交所說，新網站公告快易查為設計全新、快速又國際化的查詢介面，可提供投資人透過多功能搜尋列，依公司、市場別、公告資訊及資料區間等條件，滿足一鍵查足的願望。

證交所經分析後由公開資訊觀測站中精選投資人關注且最常使用項目，且衡酌雙語化程度，推出公告快易查（ezSearch），投資人可從證交所官網或公開資訊觀測站進入公告快易查，並可透過資訊項目選單或輸入關鍵字，搜尋欲查詢的資訊，

網站會依時間序列示上市公司公告資訊。新網站查詢方式快速、簡易、直覺化，且可便利切換英文頁面瀏覽英文公告資訊。

證交所指出，公開資訊觀測站仍是公開發行公司依法規應公告申報的官方網站，而公告快易查網站服務，是精選投資人較關注及有英文資訊項目，使用者如欲查詢資訊未包含在公告快易查網站，仍可至公開資訊觀測站查詢。（編輯：張良知）1110426