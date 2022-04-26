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疫情加速數位轉型 摩速科技首季客戶數年增2成

2022/4/26 19:23
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（中央社記者吳家豪台北2022年4月26日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速企業數位轉型，提供網站效能提升與資安方案的摩速科技（Mlytics）全球業務需求湧現，今年第1季客戶數年增2成，以直播、教育和區塊鏈產業等客戶成長幅度最大。

Mlytics今天發布新聞稿指出，海外客戶以美國、東南亞國家成長力道最強勁，增加最多的產業類別為直播平台、娛樂、電子商務、線上教育、電信、區塊鏈等，符合疫情與科技對產業板塊挪移所帶來的影響。

在Mlytics各項產品中，需求量最顯著的是提升企業在中國地區網站效能的「智能調度」，以及確保網站服務穩定度的融合CDN加速器（GMA）等解決方案。

以科技大廠為例，Mlytics協助鴻海（2317）集團在疫情期間的線上尾牙順利進行，讓同時間位於中國各地區的數十萬名員工都能享受高品質直播體驗。

另外，事業版圖橫跨全球的工業電腦廠凌華（6166）使用Mlytics中國加速解決方案後，將中國地區網頁加載速度從5分鐘縮短到數秒鐘即可完成，大幅提升終端顧客的數位體驗。（編輯：張良知）

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