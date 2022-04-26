終止連3月減碼 壽險業3月回頭加碼台股逾200億

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（中央社記者謝方娪台北26日電）壽險業自去年12月開始，連3月合計減碼台股部位近千億元，今年3月看準時機，加碼台股逾新台幣200億元，同時壽險業國外投資部位創下新高，首度突破20兆元大關。

金管會今天公布壽險業投資概況，在美國聯準會（Fed）3月啟動升息腳步後，帶動壽險業海外新錢投資報酬率走高，壽險業者伺機加碼投資海外債，截至今年3月底，壽險業國外投資（含國際板債券和外幣保單）部位首度突破20兆元大關、達20兆972億元，占壽險業可運用資金比重拉高至67%。

在國內投資方面，自去年12月至今年2月壽險業連連減碼台股，連3月合計減碼台股近千億元，3月國際投資市場持續震盪，台股單月指數上漲0.23%，市場推估壽險業持有台股部位應自2月底2兆138億元微幅上升至2兆184億元，不過壽險業實際持有台股部位卻在3月底達2兆432億元，意即壽險業3月回頭加碼台股應逾200億元。

截至今年3月底，壽險業持有國外現金和國內現金水位雙雙下滑，持有國外現金部位折合新台幣為5382億元，月減13億元；持有國內現金部位為5711億元，單月大減1276億元（編輯：楊凱翔）1110426