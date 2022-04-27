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台股5個交易日修正千點 法人：靜待升息利空出盡

2022/4/27 18:01
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（中央社記者江明晏台北27日電）台股今天重挫341.44點，守住16300點大關，累計近5個交易日指數高低修正近千點，電子股震盪劇烈。法人指出，下週Fed做出升息決策後，利空可望出盡，有望醞釀短線反彈。

美股週二再次崩跌，科技股跌勢加重，拖累台股今天早 盤一度重挫逾400點，在航運、快篩概念股抗跌下，指數終場下跌341.44點，以16303.35點作收，成交金額新台幣2975.62億元；台股今天跌幅達2.05%，雖然盤中守住去年10月5日的低點16162點，但收盤指數卻創下去年5月21日來新低。

觀察台股近期表現，不但連吃5根黑K棒，累計本週3天就下跌約720點；若以上週四盤中高點17213點計算，至今天盤中低點16219點，台股短短5個交易日已修正994.25點。

蘋果概念權值股今天普遍走跌，晶圓代工廠台積電下跌20元，跌幅3.66%，收在526元，創去年5月12日以來波段低點，未能發揮支撐台股的作用；其他有政策支持的風電族群、防疫概念股、資金避風港特性的電信股等股價相對強勢。

投顧分析師指出，台股近期出現第5根黑K棒，本週下跌700多點，出現近84點的下影線，量能稍微不足；近期升息、資金緊縮、俄烏戰爭、本土疫情等利空都還沒達到高峰或是落底，長線來看，仍難脫空頭格局。

分析師指出，Fed政策會議將在5月4日、5日召開，市場普遍預期將升息2碼，當有共識的利空實現時，投資人可視為利空出盡的曙光，推測指數不排除會回測到去年10月低點16162點附近，隨後將有望蓄積反彈能量。（編輯：張良知）1110427

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