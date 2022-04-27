富邦壽26億新竹獵地 擬蓋物流廠租金投報率估逾4%
2022/4/27 19:31
（中央社記者謝方娪台北27日電）富邦人壽今天決議以總價新台幣26.48億元購入位於新竹縣湖口鄉的近2萬坪土地，富邦人壽表示，目前已取得潛在承租人承租意向書，未來將興建2棟合計8萬餘坪倉儲物流廠出租，預估投資報酬率可逾4%。
富邦金子公司富邦人壽今天召開董事會決議以總價26.48億元購入新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段1地號丁種建築倉儲用地，土地面積1萬9912坪。
富邦人壽表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速實體零售業布局網路通路，成為不可逆趨勢，電子商務將成消費重心及未來購物方式主流，運輸物流業發展可期。
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富邦人壽指出，目前全台運輸倉儲集中北部地區，著重交通設施和服務區域可及性，本案位於新竹縣湖口鄉新竹工業區，為一完整街廓基地，緊鄰國道一號湖口交流道出口，聯外便利性高，基地規模廣大、地形完整，適合規劃建置具規模、多溫層的現代物流中心。
另外，富邦人壽表示，目前已取得潛在承租人承租意向書，未來將興建2棟合計8萬餘坪倉儲物流廠出租，以取得長期穩定租金收益，預估投資報酬率可達4%以上。（編輯：楊凱翔）1110427
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