淨零排放12項關鍵戰略年底公布 碳稅課徵須再研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發會3月底公布2050淨零排放路徑，國發會主委龔明鑫今天表示，具體目標、方法與時程會陸續訂定，預計7、8月行政院永續會討論，年底則公布12項關鍵戰略計畫。

立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會、經濟部、行政院農業委員會、交通部、內政部、科技部、行政院環境保護署及金融監督管理委員會等部會首長及相關官員對於「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。

雖然國發會已經提出2050淨零排放路徑，並針對2050淨零轉型，提出風電、光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融，以及公正轉型等12項關鍵戰略；朝野立委仍關注有無更具體的細節及階段性目標。

龔明鑫表示，3月底公布的路徑圖可以作為與各方對話的基礎，接下來廣納各界建議後，會把這些資訊送至行政院永續會。

龔明鑫補充，行政院永續會將於7、8月討論，而2050淨零排放政策路徑藍圖涵蓋12項關鍵戰略，這12項關鍵戰略計畫的內容、作法甚至預算．以及2030年的中期減碳目標等，也將於今年底公布。

部分立委詢問國發會是否對於2050年達成淨零排放目標有信心，龔明鑫回應，靠著大家通力合作，他有信心。

民眾黨立委張其祿則指出，歐盟預計於2023年徵收碳關稅，台灣卻在2024年才開始收取碳費，時程上似乎落後於國際。

龔明鑫解釋，歐盟2023年會公布申報制度，2026年才正式上路，台灣政府會在2023年歐盟公布後，觀察相關作法，設計國內制度並於2024年推出，接下來再以國內推動情況與歐盟談判，討論怎麼抵減。

張其祿進一步詢問，政府是否有課徵碳稅的打算，龔明鑫表示，碳費比較單純，因此碳費一定先行，至於是否要徵碳稅還得再研議，因為牽涉到與其他貨物稅、能源稅的關係，必須進一步釐清。（編輯：林淑媛）1110428