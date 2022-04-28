電子止跌反彈 台股揚升116點站上16400點

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台股28日在聯電、聯發科、台積電等電子權值股走揚，帶動電子股止跌反彈下，指數震盪走高以16419.38點作收。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北28日電）台股今天在聯電、聯發科、台積電等電子權值股走揚，帶動電子股止跌反彈下，指數震盪走高以16419.38點作收，上漲116.03點，站上16400點。

台股加權指數今天收在16419.38點，上漲116.03點，漲幅約0.71%，成交值新台幣2558.83億元。

聯電第1季獲利表現亮麗，每股純益1.61元，預期第2季晶圓出貨可望量價齊揚，激勵股價一度強攻漲停48.8元，為電子股強勢指標；終場收在48.5元，上漲4.1元，漲幅達9.23%。

聯發科第1季獲利同樣繳出亮麗成績單，賺進超過2個股本，並看好第2季營收可望續創歷史新高，將達1470億至1570億元，今天股價也有不錯表現，收在828元，上漲20元，漲幅2.48%。

高通（Qualcomm）2022會計年度第2季財報佳，第3季營運預估優於預期，法人看好包括日月光投控、精測、京元電等封測和載板廠可望吃補，股價也紛紛走高。

隨著市場悲觀氣氛趨於緩和，大立光、譜瑞-KY、祥碩等高價股也同步展開反彈，整體電子類股指數上漲逾1%。

傳統產業股今天普遍走揚，水泥、食品、玻璃及造紙類股指數上揚逾1%，電纜類股指數更大漲逾6%，表現強勢；航運及百貨類股表現相對疲弱，類股指數分別下挫1.13%及2.46%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，初步觀察台股已逼近跌勢末段，美國聯邦準備理事會（Fed）5月利率會議結果應是近期市場關注重點。（編輯：張良知）1110428