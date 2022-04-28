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股匯脫鉤 新台幣重貶1.29角跌破29.5元關卡

2022/4/28 18:06（4/28 18:42 更新）
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新台幣28日匯率不敵強勢美元及外資匯出力道，失守29.5元重要關卡。（中央社檔案照片）
新台幣28日匯率不敵強勢美元及外資匯出力道，失守29.5元重要關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）股匯脫鉤，儘管台股今天止跌反彈，新台幣匯率卻不敵強勢美元及外資匯出力道，失守29.5元重要關卡，收盤收在29.525元，重貶1.29角，刷新近20個月的新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則為18.305億美元。

台股今天一掃頹勢，在聯電、聯發科、台積電等電子權值股走揚，帶動電子股止跌反彈下，指數震盪走高以16419.38點作收，上漲116.03點，站上16400點。

不過美國聯準會鷹派立場底定，美元指數強漲突破103大關，亞幣自然難逃疲弱態勢。新台幣匯率未能與台股同步上攻，今天以29.440元開盤後，續呈偏弱整理，午後更因外資大舉匯出，跌勢迅速擴大、貶破29.5元關卡，盤中最低至29.544元。

外匯交易員表示，時序接近月底，出口商上午進場拋匯的量也不少，但隨著熱錢落跑，匯價貶破29.5元重要價位，出口商馬上縮手、心態轉趨惜售，新台幣終場以29.525元作收，創下2020年9月初以來、近20個月新低。

美國聯準會下週將舉行利率決策會議，市場普遍預期將升息2碼，加速資金回流美元資產；外匯交易員直言，熱錢落跑加上美元強勢，短線新台幣難以擺脫弱勢格局。（編輯：楊凱翔）1110428

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