台股續漲外資轉買 長榮航最受青睞
2022/4/29 18:33
（中央社記者潘智義台北29日電）台股今天持續反彈，外資也轉為買超新台幣64.84億元，買超長榮航4萬683張、陽明2萬9528張、長榮2萬3837張，航運股囊括外資買超前3名。
台股今天漲172.8點，收在16592.18點，成交值新台幣2554.92億元。3大法人合計買超60.12億元，其中外資及陸資買超64.84億元、投信買超10.46億元、自營商賣超15.18億元。
長榮航股價今天收35.65元，勁揚5.63%；陽明收126元，上揚4.56%；長榮收145元，大漲5.07%。
外資買超前10名除3檔航運股之外，也敲進部分電子、金融股，依序為友達、台新金、中信金、亞太電、華邦電、華通、國泰智能電動車。
台積電、聯電等大型電子權值股開高震盪走低，台積電開在最高點547元，但收在538元，小漲1.32%；聯電更由紅翻黑，收47.8元，下挫1.44%，為外資今天賣超第1名，達2萬6379張；賣超第2名群創2萬5579張、第3名新光金2萬4550張。
外資賣超前10名依序為聯電、群創、新光金、開發金、宏達電、大成鋼、中鋼、富邦NASDAQ反1、金寶、宏碁。（編輯：黃國倫）1110429
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