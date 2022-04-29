台股本週跌432點 市值減少逾1.3兆
2022/4/29 18:53
（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所今天公布統計，台股收在16592.18點，較上週下跌432.91點，跌幅約2.54%；其中以鋼鐵類指數下跌6.1%最多，通信網路類指數上漲0.35%最大。
證交所統計，今天全體上市公司總市值新台幣51兆4930.79億元，較上週4月22日的52兆8060.52億元減少1兆3129.73億元，減幅約2.49%。
證交所新聞稿指出，本週未含金融類指數下跌396.26點，跌幅約2.73%；未含電子類指數下跌441.67點，跌幅約2.16%，；未含金融電子類指數下跌431.5點，跌幅約2.56%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4243.17億元，占全體上市股票交易金額32.39%；航運類2142.59億元，占16.35%；電子零組件類1144.9億元，占8.74%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類17.42%、航運類11%、化學工業類10.17%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆3979.93億元，全體上市股票成交金額為1兆3102.1億元，股票成交量週轉率為2.72%。
累計今年初開盤迄今共75個交易日，集中市場總成交金額為22兆5507.63億元，市場日平均成交金額為3006.77億元；股票成交量週轉率為42.12%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。（編輯：黃國倫）1110429
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